La Polizia croata “benedice” il derby di Supercoppa: Dinamo e Hajduk, avete lavorato bene…

Riunione di sicurezza fra i due club, la Federcalcio e la Polizia croata, il giorno prima della finale di Supercoppa croata, il derby nazionale fra Dinamo Zagabria ed Hajduk Spalato, ad alto rischio per la sicurezza. Sono state discusse tutte le attività previste nei protocolli sottoscritti e concordati tra la Federcalcio croata e le società. Si è concluso che i club, in collaborazione con i propri tifosi, hanno intrapreso tutte le attività necessarie e adempiuto agli obblighi previsti dalla legge e dal contratto per lo svolgimento di questa partita.