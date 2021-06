La rabbia monumentale di Zidane con un giornalista: “Il tuo lavoro è vergognoso”

Zinedine Zidane, ex allenatore del Real Madrid, ha litigato con un giornalista nella periferia di Vallecas. Zizou, dopo aver protestato per una domanda che non gli piaceva, ha chiamato il professionista a parlare da solo con lui.

Redazione DDD

Zidane è andato a Vallecas per vedere suo figlio Luca, portiere del Rayo Vallecano, nello scontro fondamentale contro il Girona nell'andata della finale playoff per la promozione in Prima Divisione. Tuttavia il Rayo ha perso 2-1 e sembra tutt'altro che favorito in vista della gara di ritorno. Mentre si trovava nei pressi dello stadio, un giornalista di "Gol" ha voluto chiedere a Zidane della sua più che clamorosa partenza dalla panchina del Real Madrid.

La lettera che l'allenatore ha scritto per spiegare il suo addio è stata la protagonista della domanda, cosa alla quale Zizou non ha esitato a rispondere con notevole rabbia: "Il tuo lavoro è vergognoso. Continuerai a fare le stesse domande senza senso? Io ti conosco e tu conosci me. A noi succede sempre la stessa cosa", ha continuato il francese, cosa che ha fatto indietreggiare il giornalista, che non si aspettava quello che sarebbe successo pochi secondi dopo. L'ex giocatore e allenatore del Real gli ha detto di andare a parlare con lui da solo per avere una conversazione di cui, finora, non ci sono state informazioni a riguardo.