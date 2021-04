La Racing Louisville dà il via alla Women’s Cup, nuovo torneo con sfide top club USA ed Europa

La nuova manifestazione al via in estate verrà disputata nel Lynn Family Stadium

Il calcio femminile apre le porte alla sfida tra i due continenti. Il progetto di mettere in atto tale sfida assume forme concrete. Sperando sempre in un netto miglioramento della salute mondiale, l’estate 2021 vedrà la realizzazione del primo Women’s Cup, quadrangolare organizzato dalla new entry dell’NWSL Racing Louisville.