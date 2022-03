La star United Women è di origine italiana: doppietta di Alessia Russo e vittoria a Old Trafford

Giornata storica per l’attaccante di origine italiana del Manchester United Women: doppietta all’Old Trafford contro l’Everton…

Quella di sabato è stata una giornata indimenticabile per Alessia Russo, attaccante col numero 23 del Manchester United Women. Le Red Devils hanno, infatti, conquistato altri tre punti importanti all’Old Trafford, con il pubblico presente, nel match casalingo contro l’Everton Women, gara valevole per la 18esima giornata della FA Women’s Super League. Le padrone di casa non potevano sperare in una giornata migliore davanti ai propri sostenitori in una cornice splendida come quella dell’Old Trafford. Ieri le ragazze di MarcSkinner hanno vinto in rimonta per 3-1. Al 2’ minuto di gioco è arrivato l’iniziale vantaggio delle Toffees con la scozzese Claire Emslie. Il Manchester non si è fatto intimorire, macinando gioco e arrivando al pareggio al 34’ con la 23enne Alessia Russo. Nel secondo tempo Katie Zelem ha portato in vantaggio le padrone di casa. Completa il tris ancora Alessia Russo all’84’. Con la doppietta messa a segno ieri sono già 9 le reti in campionato per Russo.