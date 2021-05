La Steaua dei militari non può tornare in Serie A: ancora esercito o arriva l’imprenditore?

La Steaua c'è ancora. La squadra della Difesa rumena è salita dalla C alla B rumena. Ma per essere promossa fra un anno nella massima serie deve interrogarsi: come club dell'Esercito non può giocare in A. Arriva la "contaminazione"...

Redazione DDD

Mădălin Hîncu, numero uno della Steaua Bucarest, ha annunciato che tenterà di emendare la legge sportiva, in modo che i "militari" possano partecipare alla massima serie rumena sotto l'attuale organizzazione. Mădălin Hîncu vuole attirare forti sponsor alla Steaua, ma non vuole vedere un uomo d'affari prendere il controllo del dipartimento calcistico. Quindi, nuovi sponsor alla Steaua nel prossimo futuro, ma il gruppo rimarrà sotto l'egida del Ministero della Difesa Nazionale. La Steaua non vuole essere confusa con la FCSB di Gigi Becali che si è sostituita al glorioso brand rumeno nel derby di Bucarest contro la Dinamo. Adesso che si è appena consumata la festa del ritorno in Serie B, la Steaua che ha finalmente lasciato la Terza serie rumena si deve porre il problema.

Dal fronte sportivo del club infatti, l'ex centrocampista Narcis Răducan, felice della promozione della Steaua, ha annunciato che il club militare potrebbe cambiare forma giuridica nel prossimo periodo per avere diritto alla promozione in Lega 1, dai vertici della B, nella stagione 2021/2022: "È un momento importante per il club. Molti si aspettavano questa promozione, così ho fatto io. Il club ora si identifica attraverso questa promozione, la Lega 3 non significava molto per la Steaua. In Lega 2, le cose cambieranno. La forma legale del club deve cambiare il mese prossimo e penso che ci saranno molte buone notizie nel prossimo periodo. Chi ha intenzioni serie legate a questo club aspettava la promozione. Penso che lo Steaua sia un club attraente", ha dichiarato Narcis Răducan, durante lo spettacolo su Digi Sport Special.