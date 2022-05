La storia si ripete: il Boca si qualifica senza tirare in porta come nel derby contro il River

Gli Xeneizes hanno eliminato il Racing ai rigori senza tiri in porta durante la gara, esattamente come nel derby contro il River per la Coppa d'Argentina 2021.

Il Boca Juniors si è qualificato per la finale della Professional League Cup e i tifosi stanno festeggiando in tutto il paese. È accaduto, dopo aver pareggiato 0-0 ed eliminato il Racing ai rigori per 6-5. Gli Xeneizes sono a un passo dal tornare campioni, con Sebastián Battaglia al timone. Qual è la curiosità di questa nuova impresa Boca? Lo ha fatto senza calciare in porta! Proprio come contro il River Plate: nell'agosto 2021, il Boca ha vinto con Miguel Ángel Russo come tecnico ed ha eliminato il River di Marcelo Gallardo ai rigori negli ottavi di finale della Coppa d'Argentina. La partita finì 0-0 e 4-1 ai rigori. Qual è lo schema che si ripete? Gli Xeneizes non hanno tirato in porta in quella partita, si sono concentrati sulla neutralizzazione della capacità offensiva dell’avversario storico nel Superclasico e hanno fatto un ottimo lavoro ai rigori, dove tutti hanno trasformato e Agustín Rossi in porta, come al solito, ha avuto una prestazione brillante.