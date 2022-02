L’Al Ahly bissa il terzo posto nel Mondiale per Club: 4 gol e 2 rossi nella finalina contro l’Al-Hilal

Con un netto poker l’Al Ahly del tecnico sudafricano Pitso Mosimane bissa il terzo posto nel Mondiale per Club contro l’Al-Hilal dell’ex Porto Moussa Marega e del tecnico Leonardo Jardim. E tra gli arabi anche 2 cartellini rossi…

L’ Al Ahly sta avendo un certo feeling con i terzi posti nel Mondiale per Club. Dopo quello ottenuto la scorsa stagione ai rigori contro il Palmeiras , anche quest’anno gli egiziani hanno trionfato nella finalina per il 3° posto. Netta la vittoria degli uomini del tecnico sudafricano Pitso Mosimane che hanno rifilato 4 gol all’Al-Hilal Saudi al “Al Nahyan Stadium” di Abu Dhabi negli Emirati Arabi .

Gli egiziani avevano iniziato il Mondiale per Club con la vittoria per 1-0 contro i messicani del Monterrey, per poi cadere 2-0 in semifinale per mano del Palmeiras del tecnico portoghese Abel Ferreira.