Lampard lo invita in campo: rigore segnato da…un tifoso

Gesto simbolico dell'Everton per festeggiare un'azione virtuosa

Durante l'amichevole tra l'Everton e la Dinamo Kiev, la compagine britannica ha avuto modo di distinguersi per un gesto molto bello. È stato concesso ad un tifoso di entrare in campo e di calciare un rigore assegnato dall'arbitro.

Il motivo? Questo ragazzo si chiama Paul Stratton e mesi fa è partito da Liverpool per andare a consegnare aiuti ai rifugiati ucraini al confine. Il penalty - ovviamente - è stato segnato con un'esultanza pazzesca da parte sua e del pubblico stesso. Thank you Paul.