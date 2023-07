L’aneddoto di Wilshere: “Bellamy prese la mia maglia e ci si pulì le scarpe”

Cresciuto nel vivaio dei Gunners, è lì che Jack ha esordito. Bolton, Bournemouth e West Ham, le sue altre tappe in Inghilterra, fino al ritiro dal calcio giocato avvenuto nella scorsa stagione, in maglia Aarhus nella Superligaen danese. Oggi Wilshere è l’allenatore dell’under 18 dell’Arsenal. L’ex centrocampista inglese è intervenuto ai microfoni del podcast The George Groves Boxing Club, dove ha svelato un piccolo aneddoto che ha fatto sorridere tanti suoi fan. Jack riavvolge il nastro e racconta i suoi inizi in maglia Gunners, precisamente un match di coppa contro i rivali del City.