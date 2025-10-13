Harry Kane, punto saldo del Bayern Monaco, dopo la Bundesliga punta alla Champions League, che consacrerebbe il numero 9 della nazionale inglese nell'Olimpo del calcio. Un ritorno dell'ex Tottenham in Premier League però non è da escludere. E a proposito di Premier, il Manchester United è perennemente sul mercato per cercare di rinforzare una rosa che di anno in anno sembra paradossalmente indebolirsi. I Red Devils però sono pronti a fare follie anche per un centrocampista del Crystal Palace. E poi, vi ricordate il Luton Town? In due anni i Cappellai sono scivolati dalla Premier alla League One, terza serie inglese. Per salvare il salvabile è stato chiamato Jack Wilshere. Sì, proprio l'ex eterna promessa dell'Arsenal.