L’anti Tottenham, Wilshere accende il derby: “Undici ideale? Solo Arsenal, zero Spurs…”

Jack Wilshere aveva guidato un coro dell'Arsenal sul Tottenham da un autobus scoperto...

In vista del derby del nord di Londra di domenica, il 30enne non è riuscito a trovare spazio nemmeno per il capitano dell'Inghilterra Harry Kane: "Non prendo nessun giocatore del Tottenham in questo momento", ha detto Wilshere a Drive su talkSPORT. "Solo giocatori dell'Arsenal, Harry Kane potrebbe essere l'unico a entrare nel mio undici ma non per quello che sta facendo in questo momento”. Giusto per ribadire il messaggio, Wilshere ha reso noto il suo undici ideale: “Ramsdale. Tomiyasu. Stiamo giocando un 4-2-3-1. Ben White e Gabriel, difensori centrali. Terzino sinistro, Kieran Tierney. In questo momento, poiché Partey non c'è, vado Lokonga e Xhaka a centrocampo. Odegaard al numero 10. Di destra, vado a Smith Rowe. Saka sulla fascia sinistra. Lacazette prima punta".