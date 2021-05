L’arbitro Marta Huerta in maternità: “Parliamone, non deve essere un tabù…”

Fare l'arbitro non è facile. Combinarlo con la maternità può essere ancora più complicato. Marta Huerta ha dichiarato che questo argomento è ancora un tabù, ma che intende continuare ad arbitrare nella categoria più alta.

L'arbitro spagnolo Marta Huerta ha partecipato alle celebrazioni che la Federcalcio spagnola reale (RFEF) ha reso questa domenica alle madri. Attraverso un video, la donna di Palencia ha spiegato come ha combinato la sua gravidanza con l'allenamento continuo che devono sostenere tutti gli arbitri e il suo piano di recupero fisico per tornare in campo: "Mi sento molto bene, ma mi hanno detto di non avere fretta perché mi vedono molto ansiosa di tornare ad allenarmi. Ora è il momento di adattarmi alla nuova vita con un bambino a casa", ha detto.

Marta Huerta, membro della sezione arbitrale di Tenerife, ha affrontato importanti sfide nazionali e internazionali dopo la sua promozione nella categoria UEFA Elite e la preselezione da parte della FIFA per la prossima Coppa del Mondo femminile in Australia e Nuova Zelanda che si giocherà nel 2023. "Ora bisogna farlo, combattere e dimostrare che siamo pronti a partecipare a quegli eventi", ha detto. A 'Radio Marca' ha ammesso che lo sport non ha ancora normalizzato la questione della maternità. "È ancora un argomento tabù, può lasciarti fuori per un anno, ma è giusto considerarlo qualcosa di naturale", ha detto. Non c'è dubbio che le donne raggiungeranno presto gli arbitri maschi. "Sicuramente vedremo un arbitro donna nella Liga", ha aggiunto.