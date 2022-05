L’arbitro Moss si ritira: a fine partita regalo tutto da ridere da Schmeichel e Vardy

Ultima gara arbitrata e regalo di pensionamento tutto da ridere…

Leicester City-Southampton 4-1, gara di Premier League giocata ieri, è stata l’ultima partita diretta dall’arbitro Jonathan Moss. Oltre 23 anni di carriera, con 274 dirette in Premier League e 597 gare totali in tutte le competizioni in Inghilterra. Fischietto di Premier dal 2011, il 51enne di Sunderland ha chiuso la sua carriera ieri al King Power Stadium.

Tutto da ridere il regalo di pensionamento da parte del portiere del Leicester, Kasper Schmeichel, e dell’attaccante Jamie Vardy. Come testimoniato dalla storia su Instagram pubblicata dal portiere danese, nel dopo-gara, infatti, all’arbitro Moss è stata consegnata una maglia del Leicester autografata con un messaggio esilarante: “Thank You For Retiring, Mossy”, “Grazie per aver lasciato Mossy”.