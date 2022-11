L’Argentina si prepara al Mondiale: nelle valigie ecco l’erba per il mate e le caramelle per Scaloni

Il Mondiale in Qatar è alle porte. Tra preparativi e liste dei convocati, le nazionali partecipanti alla ventiduesima edizione del Campionato mondiale di calcio stanno contando i giorni che li separano dall’inizio dell’avventura nel paese asiatico in programma domenica 20 novembre con la partita inaugurale Qatar-Ecuador.

Tutto deve essere ok, anche i dettagli...

Intanto la delegazione dell’Argentina sta già preparando le valigie con tutto l’occorrente per la spedizione, ovvero l’erba per l’immancabile mate, la bevanda più amata del Sud America, e le caramelle per il ct Lionel Scaloni.