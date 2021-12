Larissa, il presidente accusa i giocatori: “Ma certo, non saliamo perché loro sono sempre al bar…”

Il presidente del Larissa non si perde in giri di parole...

"Certo, certo! Restiamo in Super League 2, signori!". Il patron del Larissa Alexis Kougias, noto avvocato e non solo, dopo lo 0-0 in trasferta della sua squadra contro il Pierikos ha dichiarato: "I nostri giocatori sono ben pagati e, invece di sudare la maglia, riempiono i bar della città".