Las Palmas, la madre di tutti i derby a Gran Canaria: per continuare a sognare la Liga…

Las Palmas e Tenerife si ritrovano in campo, in quella che sarà la madre di tutti i derby per un posto in finale per la promozione in Liga. La squadra di Tenerife parte in vantaggio dopo aver vinto 1-0 all'andata.

Las Palmas e Tenerife vivono questo sabato il derby più importante della loro storia moderna, con un posto in palio per la finale per la promozione in Liga, dopo l'1-0 ottenuto dai bianconeri nella partita di mercoledì scorso. Da quando quel primo duello si è concluso allo stadio Heliodoro Rodríguez López, i gialli del Las Palmas hanno lavorato per superare la minima differenza sul tabellone e, per farlo, vogliono far valere il fattore campo e il massiccio supporto dei loro tifosi, che riempiranno lo stadio di Gran Canaria, con più di 30.000 spettatori.

La squadra di Gran Canaria fa leva sull'ultima partita casalinga contro il Real Oviedo, nella quale non potevano fallire, e che sono andati in vantaggio per 2-1 per dipendere da se stessi nell'ultima giornata della fase regolare di Segunda Division contro lo Sporting Gijón, in cui hanno vinto ancora (0-1), con l'aggiunta del quarto posto finale, che dà loro il vantaggio di giocare in casa questa seconda partita della semifinale playoff.

Per questo basterebbe alla squadra di García Pimienta battere Tenerife con il minimo scarto. Il tecnico catalano del Las Palmas è "convinto" che la sua squadra andrà in finale, dovrà soppesare la possibilità di condividere gli sforzi a 72 ore dall'intenso scontro di Heliodoro, in cui ha schierato i suoi undici titolari più utilizzati con la eccezione dell'albanese Sadiku, che ora si sta riprendendo dopo aver patito qualche disagio che gli ha impedito di giocare mercoledì, anche se potrebbe giocare anche con un falso nueve come Rober.

Dal canto suo, il Tenerife, che non vince allo stadio Gran Canaria dal 2008, affronta la partita con la consapevolezza di essere la migliore squadra in trasferta dopo aver firmato la migliore stagione in trasferta dei suoi 100 anni di storia, con undici vittorie e quattro pareggi. La squadra di Luis Miguel Ramis cercherà di mostrare la tenuta difensiva che li ha accompagnati per tutta la stagione per difendere il risultato ottenuto all'Heliodoro Rodríguez López. Per ben 16 volte il portiere Juan Soriano è riuscito a mantenere la porta inviolata in questa stagione, ed è stato a soli due gol dall'essere il portiere con il minor numero di gol subiti nella fase regolare. I biancoazzurri saranno supportati da circa 700 tifosi di Tenerife sugli spalti, la maggior parte dei quali viaggeranno in barca ore prima di questa importante gara.