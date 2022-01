Lascia il Porto e firma per il Siviglia: il Tecatito Corona verso la convocazione per il derby

Nell'estate 2021, il messicano era stato seguito anche dal Milan

L'interno destro messicano Jesús 'Tecatito' Corona firmerà un contratto questo venerdì fino a giugno 2025 con il Siviglia, che pagherà al Porto circa quattro milioni di euro per il suo trasferimento, e spera di far parte della lista dei convocati per la partita di Copa del Rey che i giocatori del Siviglia giocheranno domani sul campo del Betis. Corona, 29 anni, è arrivato a Siviglia giovedì sera con un volo privato dal Portogallo, dove ha giocato negli ultimi sette anni, per sottoporsi alla visite mediche prima di unirsi agli allenamenti guidati dall'allenatore Julen Lopetegui.