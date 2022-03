L’assurda rimonta del Wrexham: da 2-5 a 6-5 in mezz’ora!

Assurda rimonta in National League per il Wrexham: la squadra dell'attore Ryan Reynolds passa da 2-5 a 6-5 in mezz'ora

Marco Alborghetti

Nel calcio nulla è impossibile, soprattutto se ti chiami Wrexham e hai come proprietario l'eroe della Marvel Deadpool, al secolo l'attore Ryan Reynolds.

La squadra che milita in National League (quinta serie inglese) si è resa protagonista di una delle rimonte più belle e assurde di questo sport: contro il Dover, infatti, dopo 20 minuti conduceva 2-0, ma dal 22esimo minuto i padroni di casa, forse fin troppo sicuri di portare a casa il match in tutta tranquillità, hanno spento la luce, consentendo al Dover non solo di pareggiare al 22', ma addirittura di allungare sul 2-5 al 63'.

Un match virtualmente chiuso, ma non in questo caso: i padroni di casa hanno riacceso la luce della ragione, accorciando le distanze sul 3-5 al 65' e sul 4-5 al 69' con la doppietta di Palmer, ma in pieno recupero il Wrexham ha creduto nell'epica rimonta, e dopo aver acciuffato il 5-5 nel primo minuto di recupero grazie alla prodezza di Davies, al 98' ha compiuto l'impresa, siglando il gol del definitivo 6-5 di Jarvis e regalando ai tifosi presenti allo stadio un match indimenticabile.

Allo stadio, ovviamente, era presente anche l'attore canadese Ryan Reynolds che ha commentato con la sua solita ironia su Twitter quanto accaduto sul rettangolo di gioco.