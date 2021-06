L’Atletico l’aveva licenziata perché tifava Real Madrid: Sara adesso gioca per le merengues

Sara Ezquerro ha realizzato il sogno della sua vita. Cinque anni fa era stata vista per strada per festeggiare l'11esima Champions del Real Madrid quando era portiere dell'Atlético Madrid. Ora ha debuttato con la maglia merengue...

Quattro anni fa Sara Ezquerro è diventata nota dopo essere stata licenziata dall'Atlético Madrid dopo che sono venute alla luce alcune immagini del portiere che celebrava l'undicesimo titolo europeo del Real Madrid. Via dalle colchoneros, il Real Madrid Femenino le ha aperto le porte del suo club e l'ha ingaggiata nel 2020. Un anno dopo, Sarita ha realizzato "il sogno della sua vita", come lei stessa ha pubblicato sui suoi social network: al minuto 78 della partita contro il Santa Teresa ha esordito come portiere del Real Madrid.