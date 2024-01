L’Atlético Madrid guarda già al derby di Riad con sentimenti contrastanti

L'Atlético si presenterà in Arabia Saudita con sentimenti contrastanti. Da un lato c’è l’emozione di poter vincere questo torneo, cosa che ancora non è stata raggiunta con questo nuovo format. La squadra biancorossa è l'unica che è riuscita a sconfiggere il Real Madrid in questa stagione. Una vittoria clamorosa al Metropolitano che dà forza agli uomini del Cholo quando si tratta di affrontare l'eterno rivale. L'Atlético si affiderà anche a uomini come De Paul, Oblak, Morata o anche Griezmann, che nonostante non sia in questo momento ai suoi massimi livelli , è sempre una garanzia. Non c'è comunque grande ottimismo, perchè l'Atlético ha vinto solo due delle ultime cinque partite (Siviglia e Lugo, terza serie spagnola), avendo subito almeno un gol su quattro. Dieci gol subiti in questo periodo, che fanno una media di due a partita. Un dato che non lascia i biancorossi in fiducia: l'Atlético non vince fuori casa dal 21 ottobre contro il Celta Vigo.