League One, Joey Barton squalificato già…per la prossima stagione!

L’ex centrocampista del QPR e del Burnley, oggi tecnico del Bristol Rovers, incarico assegnatogli ne 2021, per la prossima stagione di League One, partirà già squalificato!Il Bristol Rovers, nella prossima League One, terza serie inglese, giocherà le prime 3 di campionato senza il suo allenatore. La squalifica, inflitta dalla lega, risale a una vicenda dello scorso 18 aprile, nel match tra Bristol e Sheffield terminato 1-2. Barton al rientro negli spogliatoi si sarebbe scagliato contro un membro della squadra arbitrale per la decisione di annullare il gol del pareggio a John Marquis.