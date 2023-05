League one, ultras si telefonano allo stadio…per insultarsi!

Vi raccontiamo prima quello è accaduto in campo, perché il match di League One ieri, è stato a dir poco pazzesco. Semifinale play off, il Peterborough United vince l’andata 4-0 contro lo Sheffield Wednesday tra le proprie mura. Qualificazione in tasca? Macchè.Lo Sheffield nel match di ritorno rimonta clamorosamente le quattro reti e pareggia i conti. Nei supplementari il Petersbourough con il gol del 4-1 rimette sui propri binari il match ma il 5-1 firmato da Paterson manda il match ai caldi di rigore dopo un pirotecnico 5-5 totale sommando i gol d’andata e ritorno. Lo Sheffield completerà l’opera vivendo ai rigori e dando vita ad un vero e proprio miracolo sportivo.