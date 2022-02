Leeds, caro CR7 non voglio la tua maglia: ma quella del mio idolo Raphinha!

A Leeds-Manchester United, ha attirato l'attenzione lo striscione di un bambino che si rivolgeva a Cristiano Ronaldo per chiedergli di chiedere a Raphinha se poteva regalargli la maglia...

È facile essere tifoso di una delle squadre che vince quasi sempre. Per questo i club che non sono considerati top apprezzano ancora di più la fedeltà dei propri follower. E il Leeds United è fortunato ad averne uno più che fedele. La visita di Cristiano Ronaldo ad altri stadi di solito suscita l'ammirazione di tutti i presenti. Ma negli spalti di Elland Road, durante Leeds-Manchester United, c'era un ragazzo a cui interessava il portoghese, ma solo per usarlo come ponte.

Ecco perché questo giovane tifoso ha mostrato uno striscione in cui si rivolgeva a CR7, ma non per chiedergli la sua maglia, ma per chiedere a Raphiha se poteva dargli la sua! Il brasiliano, entrato in campo nella ripresa, è riuscito a pareggiare dopo che i Red Devils erano andati in vantaggio 0-2 prima dell'intervallo. E chissà se, dopo la sconfitta (2-4), ha saputo accontentare il desiderio del suo fedele tifoso...