Leggenda Manchester United, Roy Keane confessa: “Dopo una partita Brian Clough mi ha dato un pugno…”

“Una volta dopo una partita mi ha dato un pugno, ma forse era la cosa giusta da fare. Ho commesso un errore con un passaggio all’indietro contro il Crystal Palace che ha portato al pareggio, ma non per colpa mia. Dopo la partita mi ha preso a pugni!”.

Sulla versione di Keane concorda anche l’ex portiere del Nottingham Forest, Mark Crossley: “Il gol non è arrivato per colpa di Keane. Clough lo stava aspettando nello spogliatoio, perché Roy era sempre il primo ad arrivare dopo una partita. Il nostro allenatore si era nascosto dietro la porta. Ha dato un pugno nello stomaco a Roy e gli ha detto di non ripassare mai la palla al portiere. In realtà è stata colpa mia, ma ha preso a pugni Keane”.