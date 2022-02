Lei Miss Colombia 2011, l’altra portiere di calcio: dall’amputazione al ritorno alle passioni

Nel 2020 Daniella Alvarez e Johanis Menco, rispettivamente Miss Colombia 2011 e portiere del Real Santander (squadra femminile del calcio colombiano), subiscono l’amputazione della gamba. Adesso entrambe sono tornate a vivere di passione

Classe 1988 e originaria di Barranquilla, Daniella Alvarez viene eletta Miss Colombia nel 2011. Nel 2016 è stata protagonista nella quarta puntata del famoso road game italiano, “Pechino Express”, con le sette coppie in gara in viaggio in Colombia, tra Tolù, Santa Marta e Cartagena. Daniella nel maggio 2020 è costretta a sottoporsi ad un intervento chirurgico all’addome per rimuovere un nodulo.