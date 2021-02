Leicester, festa Slavia Praga in campo: e arriva la videochiamata di Tomas Soucek da Londra!

Il centrocampista del West Ham Tomas Soucek si unisce alle celebrazioni con gli ex compagni di squadra dello Slavia Praga con il suo video, dopo aver eliminato il Leicester dall'Europa League

I giocatori dello Slavia sono stati comprensibilmente felicissimi e festeggiati in campo dopo il fischio finale - e hanno avuto un ospite in più che si è unito alla festa. Il nazionale ceco e leader del West Ham Tomas Soucek è stato visto in una videochiamata con quella che sembrava una maglietta dello Slavia Praga mentre i giocatori erano ancora in campo a godersi il ​​momento.