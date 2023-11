L’emozione blocca la performance del trombettista: il Nottingham invita il 16enne a Wilford

L’emozione che ti fa tremare le gambe e che ti spezza il fiato. Ma se lo stadio rimane al tuo fianco, la tensione si tramuta in emozione. Per Caiden, “rialzarsi” sarà un gioco da ragazzi!

Questa è la storia di Caiden Storry. Ieri, su tutti i campi di Premier, prima del fischio d’inizio si è osservato un minuto di silenzio per la ricorrenza del Remembrance day, giorno di commemorazione per le vittime della guerra.

Siamo al City Ground ed il match è Nottingham-Aston Villa terminato poi 2-0 per i padroni di casa. Prima del calcio d’inizio, i militari al centro del campo fanno risuonare The Last Post e, a suonare la tromba, troviamo il giovanissimo Caiden. Sotto lo sguardo attento e vigile dei quasi 30mila del City Ground, il 16enne non riesce a concludere la sua performance. Dopo qualche secondo secondo infatti Caiden smette di suonare e non riesce più a riprendere l’esibizione. Nell’uscita dal terreno di gioco però, i calciatori delle due squadre incitano il pubblico affinché applauda ugualmente il ragazzo rimasto interdetto dopo quanto accaduto. Tutti i giocatori lo rincuorano e lo accompagnano fuori. Ma non finisce qui.