Lens, l’uomo-derby è polacco: Frankowski “Segno e lotto per i tifosi”

Frankowski, uno dei trascinatori del Lens. In coppa a gennaio era stato decisivo Fofana contro il Lille, questa volta in campionato è toccato a lui...

Fino a 2 anni e mezzo fa giocava nella MLS americana, con la maglia dei Chicago Fire. Ora è nazionale polacco, idolo dei tifosi del Lens, uomo-derby per temperamento e attaccamento alla maglia. Lo conferma il suo gol nel derby del Nord vinto 2-1 lo scorso weekend dal Lens sul campo del Lille. Przemysław Frankowski potrebbe anche diventare un uomo mercato dei Sang et or francesi.

Le sue parole dopo le derbi du Nord: “Sono molto contento di aver segnato, ma la cosa più importante è la vittoria. Abbiamo vinto anche per i nostri sostenitori. Ad ogni giocatore piace questa atmosfera da derby, io sono uno di loro. È qualcosa di speciale giocare un derby, e ancora di più segnare. Come ho detto, la cosa più importante è la vittoria della squadra. Mi sento molto bene, ho avuto dei problemi a gennaio e febbraio, ma ora sono più fresco. Ero stanco, non avevo fatto vacanze. Sono pronto ad aiutare la squadra ora. Europa? Difficile, ma sì, chi lo sa? Ci aspettano partite difficili, ma saremo pronti. Giocheremo in casa e ci piace giocare in casa. Tutti dovrebbero sapere che abbiamo tifosi eccezionali!".