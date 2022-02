Lestienne, che fine hai fatto? L’ex meteora del Genoa riparte da Singapore

Una sola stagione al Genoa nel 2014-2015, un talento inespresso che poteva avere più fortuna. L’esterno mancino belga, Maxime Lestienne, ha firmato con il Lion City Sailors. La carriera dell’ex Genoa riparte da Singapore…

La sua è la classica storia di un talento dotato di grandi colpi che non ha avuto molta fortuna nel corso della propria carriera. L’esterno offensivo belga Maxime Lestienne nell’estate 2014 sbarca in Serie A al Genoa, a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisto definitivo dall’Al-Arabi SC, club qatariota. Nelle 23 presenze totali in campionato (10 da titolare), Lestienne ha fatto intravedere colpi e giocate di qualità, impreziosite dai due assist confezionati per Iago Falque (delicatissimo mancino a liberare lo spagnolo a tu per tu col portiere) e Fetfatzidis nel pareggio per 3-3 contro il Sassuolo alla 19° giornata di Serie A.Lestienne segnò anche il suo primo gol in A alla penultima giornata, al Ferraris nella vittoria per 3-2 contro l’Inter, sfruttando un pasticciaccio tra Handanovic e Ranocchia. Era il Genoa di Gasperini, arrivato sesto in campionato. In estate non viene riscattato dal Grifone, passando in prestito al PSV Eindhoven, con cui vince una Supercoppa e un Campionato Olandese. Durante la permanenza in Olanda il giocatore è stato anche arrestato, insieme all’attuale portiere dello Spezia Jeroen Zoet, per una lite furibonda scatenatasi dopo una gara contro il PEC Zwolle (poi rilasciati la notte stessa).