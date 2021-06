Levski Sofia in crisi economica, ma permette a Bojinov di allenarsi senza contratto

Seppur con il contratto scaduto, Valeri Bojinov ha ottenuto il permesso di allenarsi ancora con il Levski Sofia: "Non sono alla ricerca di un'altra squadra, spero di poter continuare con questo glorioso club", ha dichiarato

Valeri Bojinov è stato ospite al torneo di calcio per bambini, che si è tenuto a Sofia in memoria dell'ex nazionale Georgi Markov. L'attaccante 35enne ha commentato la difficile situazione economica del Levski e ha annunciato che al momento non sta cercando una squadra. E resta convinto del fatto che tutti nella squadra lavorassero con il cuore per il Levski: "Sono ottimista per il Levski. Credo che le cose andranno meglio. Non c'è niente di più grande del nostro club e dei suoi tifosi. In che forma non lo so, ma sono sicuro che il Levski si stabilizzerà. Ringrazio il presidente Sirakov che mi ha dato l'opportunità di rimanere e allenarmi. La parola ‘grazie’ non costa soldi. Non sto cercando altre squadre in questa fase. Voglio prepararmi bene per aiutare il club il più possibile. Non c'è niente di meglio del Levski", ha detto Bojinov.