Lewandowski: “Il Bayern voleva Haaland? Tutte sciocchezze, su di me solo bugie…”

Il bomber polacco ne è convinto: era il Bayern che voleva cedermi...

Redazione DDD

Robert Lewandowski ha voluto negare che la sua partenza abbia avuto a che fare con l'interessamento del Bayern Monaco per Erling Haaland: "La decisione di partire non è per quello. Alcune persone non hanno detto la verità e per me è stato sempre importante essere chiari. Questo era il problema. Alla fine, qualcosa non ha funzionato bene con me e ho visto che era ora di lasciare il Bayern per il Barcellona", ha detto a ESPN in un'intervista .

Del Bayern mi mancano i compagni di squadra...

Il polacco ha colto l'occasione per colpire il club bavarese: "Molto di quello che è successo in queste settimane è stata politica. Il club ha cercato di trovare gli argomenti per vendermi a un altro club. Forse io e i tifosi abbiamo dovuto accettarlo anche se hanno detto un mucchio di false sciocchezze su di me. A Lewy mancano però i compagni: "Ho un ottimo rapporto con i compagni, lo staff, l'allenatore, mi mancheranno perché abbiamo vissuto dei bei momenti. Non eravamo solo amici in campo ma qualcosa di più".

Già pilastro del Barça, l'attaccante crede che il suo adattamento sarà semplice: "Con la mia esperienza è più facile. Xavi mi ha aiutato molto, non abbiamo problemi di comunicazione. Anche i miei compagni, che vedo vogliono aiutarmi, si aprono con me". Allo stesso modo, il bomber chiede calma per vedere la versione migliore di un Barcellona molto rinnovato: "Forse le prime settimane saranno un po' più difficili, ma sono abbastanza sicuro che dopo funzionerà tutto, ogni settimana andrà meglio della precedente".

Lewandowski è stato felice di incontrare Aubameyang, che ha conosciuto durante la sua permanenza al Borussia Dortmund: "Sono molto felice di stare con lui. Ci siamo trovati benissimo a Dortmund. Ricordo esattamente come giocavamo, cosa facevamo in campo e fuori. È un bravo ragazzo e molto divertente".

Scarpa d'oro in questa stagione, lo slavo ha evitato di paragonarsi a Karim Benzema: "E' un giocatore incredibile, come ha dimostrato la scorsa stagione in Champions League contro PSG, Chelsea o Manchester City. È nella Liga da 10 o 12 anni e lui lo sa bene, non voglio paragonarmi a lui perché per me questa è una nuova sfida mentre lui è qui da tanti anni”.