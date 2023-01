L’ex anti-Ibra nei derby di LA, Carlos Vela: “Quando la carriera sta per finire, vuoi goderti ogni cosa…”

Carlos Vela ha lasciato la Spagna per unirsi alla MLS e al Los Angeles FC. Negli Usa, il messicano ha fatto bene, ma ora è consapevole che la sua carriera professionale sta affrontando le sue ultime battute e che vuole godersela al massimo.

Redazione DDD

Con l'ambizione di vincere più titoli ma anche consapevole che la sua carriera professionale sta affrontando le sue fasi finali, il messicano Carlos Vela, emblema del Los Angeles FC (LAFC), in passato rivale dei Galaxy di Ibra nei derby di Los Angeles, ha assicurato che continua a conservare la passione per avere successo e godersi il calcio: "Quando invecchi e vedi che la tua carriera è finita o sta per finire, vuoi goderti ogni allenamento e ogni partita. E, naturalmente, quando vinci ti diverti di più", ha spiegato in un incontro con i media.

"Non so se mi restano due o tre anni... Ma voglio vincere, voglio divertirmi. Se giochi male e perdi, non ti diverti. Ho tante cose su cui lavorare. Ovviamente voglio che LAFC continui ad essere vista come una delle migliori squadre del campionato", ha aggiunto. Al "Media Day" 2023 della MLS a San José (California), Vela, era raggiante dopo la storica doppietta che LAFC ha ottenuto lo scorso anno vincendo la MLS Cup e l' MLS Supporters Shield.

Vela, 33 anni, ha rifiutato ogni conformismo ed è stato molto chiaro su ciò che vuole per il 2023: "Vincere ancora. Quando ottieni un trofeo, senti tutte quelle cose positive, l'energia, la gioia di vincere un trofeo e ne vuoi di più ", ha detto. "Il gruppo è davvero entusiasta per questa stagione e siamo pronti a vincere di più", ha aggiunto. Con 12 gol e 14 assist tra regular season e play-off, Vela è stato ancora una volta il riferimento spirituale e sul campo della LAFC, responsabilità che accetta volentieri. "Certo che mi piace la pressione. Quando sei uno dei leader del gruppo devi accettare che tutti gli occhi siano puntati su di te", ha detto.

Vela ha anche parlato del suo ex compagno di squadra Gareth Bale, che lunedì ha annunciato il suo ritiro e che, con un gran gol ai supplementari nella finale della MLS Cup, è stato fondamentale per il successo della LAFC nel 2022. Il messicano ha sottolineato che, oltre ad essere "un giocatore davvero bravo", il gallese è "una persona molto brava" e ha elogiato il fatto che Bale non sia arrivato con l'aura di una star dopo aver avuto successo al Real Madrid. "Se pensa che (ritirarsi) sia la cosa migliore, siamo felici per lui", ha detto.