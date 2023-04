L’ex Chelsea Malouda: “Lotto per portare Mbappè al Chelsea”

Ai microfoni di As, l’ex bandiera dei blues e della nazionale francese ha aperto il capitolo mercato tirando in ballo proprio la stella del PSG. Mbappè, da sempre nel Morino dei galacticos del Real Madrid, la scorsa stagione ha deciso di “riaccasarsi” sotto al tour eiffel e rimanere in Ligue 1. Nonostante ciò il Real non molla la presa. Florent Malouda però, spero un altro futuro per la stella francese.