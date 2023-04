L’ex Francia Petit: “Mbappè? Vada via da Parigi…”

In una intervista a Legal Sportsbook, l’ex centrocampista della nazionale francese, Emmanuel Petit, si è espresso su Mbappè e sulla sua permanenza tra le fila parigine. Parole al miele per l’attaccante francese, meno per il club di Al Khelafi.Queste le dichiarazioni: “Mbappè è grandioso, lo è stato da sempre. Da quando aveva 17 anni, battendo tutti i record in Francia. Ma per diventare il migliore al mondo, vincere il pallone d’oro e la champions deve lasciare il Paris Saint Germain.