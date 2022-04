L’ex Genoa Lestienne segna in Champions League…asiatica: decisivo contro lo Shandong

L’ex meteora del Grifone ora segna in Champions League asiatica con il Lion City Sailors…

Solo una stagione in Serie A col Genoa senza aver lasciato particolari tracce del suo passaggio. Una rete all’Inter e due assist contro il Sassuolo in Serie A nella stagione 2014/2015 e sprazzi di qualità con grandi giocate. Peccato per la discontinuità e la poca fortuna avuta in quella stagione. Adesso, dopo aver vestito le maglie anche di PSV, Rubin Kazan, Malaga e Standard Liegi, l’ala belga classe ’92 a gennaio è sbarcato a Singapore per vestire la maglia dei campioni in carica del Lion City Sailors. Con i “The Sailors” in 9 presenze totali Lestienne ha messo a segno 2 reti e confezionato 6 passaggi vincenti ai compagni. Nella Premier League del Singapore il Lion City Sailors è al comando della classifica con 16 punti dopo 7 giornate.