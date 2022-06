L’ex Milan Diego López non rinnova con l’Espanyol: lascia dopo sei stagioni…

Dopo sei stagioni, in cui è stato capitano e punto di riferimento per i compagni, Diego López saluta l’Espanyol. Il 40enne portiere di Paradela (compirà 41 anni il prossimo 3 novembre) non ha rinnovato il contratto con i Blanquiazules che scadeva a giugno. Il club spagnolo ha omaggiato il suo pilastro del reparto arretrato con un ringraziamento speciale per le tante stagioni passate assieme, definendolo “Leyenda”.