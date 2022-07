L’ex Paolucci: “Io nella storia del Catania. Rigiocherei quel derby vinto 2-0”

"Io tifo per il Catania e anche di recente, qui in Canada, ho risposto così a chi mi aveva domandato per quale squadra facessi il tifo in Italia. Il mio rapporto con la piazza e i tifosi etnei? Ho avuto la fortuna di entrare visceralmente dentro la storia del Catania. Il legame con Catania è destinato a non finire mai".

Michele Paolucci, oggi 36enne vice allenatore in Canada all'Fc Manitorba, continua: "Un ricordo del mio Catania e una partita che rigiocherei? Il ricordo più bello in realtà sono tanti. L’orgoglio di aver fatto parte della storia del Catania e che ogni domenica i tifosi erano un tutt’uno con la squadra. Rigiocherei il derby che in realtà non ho giocato per l’unica espulsione della mia carriera per somma di cartellini. Quello vinto 2-0. Avrei desiderato da pazzi giocare quella partita. Se tornerei? Ho sempre detto che i grandi amori non si possono scordare, non nego che l’aspetto dirigenziale mi piace".