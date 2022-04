Libertadores, il Fortaleza di Pikachu ed Hercules perde con il Colo Colo: ma che spettacolo la coreografia…

Partita la Copa Libertadores 2022. Il Fortaleza perde in casa con il Colo Colo: il tifo però è da applausi…

La Copa Libertadores 2022 è ufficialmente iniziata. Gli stadi del Sudamerica si sono riempiti di colori, striscioni e cori di sostegno incessanti. A Fortaleza , in particolare, l’ Estadio Castelão si è dipinto di blu, bianco e rosso (i colori sociali del club voluti dal primo presidente Alcide Santos nel 1912 in onore della bandiera della Francia ). Uno spettacolo per gli occhi. I tifosi del Tricolor hanno vinto indubbiamente la gara del tifo. Amaro, invece, è stato l’inizio della competizione per la squadra in campo. Gli uomini del 46enne tecnico argentino Juan Pablo Vojvoda sono stati battuti in casa dai cileni del Colo Colo, andati in doppio vantaggio tra la fine del primo tempo e gli inizi del secondo grazie alle reti di Juan Martin Lucero e di Pablo Solari.

Solo al 70’ è arrivato il gol del Fortaleza con Renato Kayzer, entrato dalla panchina da quattro minuti. Nonostante i 7 minuti di recuperi concessi dall’arbitro uruguaiano Andres Cunha,Yago Pikachu e compagni non sono stati in grado di raggiungere il pareggio. Al 91’ il Colo Colo è rimasto pure in dieci per il doppio giallo rimediato da Emiliano Amor. Nulla da fare per il Fortaleza, battuto alla prima giornata di Libertadores davanti ai propri tifosi. Il centrocampo dei padroni di casa, in particolare, non ha saputo reggere il confronto sul piano del ritmo e della forza fisica, benché in mediana ci fosse un certo “Hercules”, promettente centrocampista classe 2000. Almeno ci si è divertiti sugli spalti. Colori e passione caliente. E’ lo spettacolo della Libertadores, signori.