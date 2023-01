Ligue 1, Montpellier-Nantes sospesa al 17esimo: fumogeni in campo dalla tifoseria di casa

È un momento delicatissimo quello che sta vivendo il Montpellier. 17 punti in classifica e 15esima posizione in classica. A 2 soli punti dalla ‘zona rossa’. Il 6-1 di mercoledì sera in casa del Nizza non è stato ancora digerito dai supporters occitani ed è così che a inizio gara sono esplose le contestazioni.