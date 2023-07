L’impatto mediatico di Leo: il video del gol conta 54 milioni di views

Una punizione dal limite, venti metri, ma per uno come lui, è come se fossero undici. Messi segna e l’Inter Miami vince, con Bechkam che esplode di gioia in tribuna.

Il gol di Lionel Messi è stato seguito da un ondata social spaventosa. Due giorni dopo, il video pubblicato dal profilo ufficiale della MLS, con la rimozione del blocco di geolocalizzazione, conta 54 milioni di views, 381 mila like e 94 milioni di retweet. Numeri sbalorditivi, se consideriamo che eventi di portata mondiale come la vittoria dell’Argentina nel mondiale in Qatar ed il trionfo del City in finale di Champions, hanno raggiunto, rispettivamente su Twitter “appena” 16 milioni e 6 milioni di views. Leo è la vera pepita d’oro della Major Soccer League. E non solo sul prato verde.