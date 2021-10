L’Inter Miami esplode: annullato a Higuain il gol dei playoff, Phil Neville “Ci truffano”

L'Inter Miami di Higuain cade sul campo dei New York Red Bulls e si allontana dai playoff di MLS

L'Inter Miami, aggrappata alle speranze di playoff e giocando con un roster al gran completo, è scesa in campo in trasferta contro i New York Red Bulls e ha perso 1-0 sabato sera. È stata la quinta sconfitta di fila di Miami e la terza consecutiva per 1-0. La squadra che ha segnato il minor numero di reti in campionato è stata sempre battuta, con 12 gol subiti, nelle ultime cinque partite e il suo unico tiro in porta è arrivato al 96esimo minuto. Per la verità Gonzalo Higuain sembrava aver segnato il gol del pareggio al 61esimo minuto, ma è stato annullato per fuorigioco. La immagini hanno confermato che la chiamata era corretta. Higuain ha agitato le braccia vibratamente e ha protestato duramente, impersonificando la frustrazione e l'incapacità della squadra di fare gol.