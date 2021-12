Lione, Aulas ha svelato i motivi che hanno portato Juninho alle dimissioni

La partenza di Juninho da direttore sportivo del Lione è stata sorprendente e del tutto inaspettata. L'ex calciatore brasiliano non ha spiegato perché ha deciso di non continuare da gennaio, ma lo ha fatto il suo ancora attuale presidente.

Juninho si è dimesso a sorpresa da direttore sportivo dell'Olympique Lione un paio di settimane fa. Nessuno se lo aspettava, e nemmeno lui ha dato troppe spiegazioni, fino ad ora. Chi le ha date è stato il presidente Aulas, non Juninho, in un'intervista a L'Équipe: "Era difficile per lui assumere un ruolo importante in una grande organizzazione", ha sbottato. Dopo il bastone iniziale, anche un po' di carota da parte di Aulas nei confronti di Juninho: "E' una brava persona. Forse in quell'incarico era un po' sovra dimensionato. E' vero che non era contento per i risultati, era dispiaciuto", ha rivelato.