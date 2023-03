Lione, il presidente Aulas: “Rivoglio il Saint Etienne in Ligue 1 per il derby”

Jean-Michel Aulas, presidente dell'Olympique Lione, si rammarica dell'assenza del derby contro il Saint-Étienne.

Redazione DDD

L'ultimo derby del Rodano tra Olympique Lione e Saint-Étienne si è svolto venerdì 21 gennaio 2022 durante la 22esima giornata della Ligue 1 2021-2022. All'epoca vinse il Lione 1-0, dopo un incontro estremamente deludente sul piano dello spettacolo.

Da allora il Lione vegeta nel ventre molle del campionato francese

Dal canto suo, il Saint-Etienne è retrocesso in Ligue 2, dove è dodicesimo nella stagione in corso. In un'intervista al Super Moscato Show su RMC , Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ha parlato della storica rivalità tra i due club.

"Se odio il Saint-Etienne? No, non credo. Eravamo tutti, più giovani, sostenitori del Saint-Etienne quando il Saint-Etienne era in testa al campionato francese. Dal momento in cui sono diventato presidente del Lione, ho difeso maggiormente i nostri valori. Nella mia vita professionale, ho sempre avuto ottimi clienti a Saint-Etienne e li ho ancora", ha continuato sorridendo il presidente dell'OL.

In definitiva: "Il derby in Ligue 1 è il derby più bello di Francia, quindi devono tornare in prima divisione", ha confidato in onda su RMC.