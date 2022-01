Lione, la speranza tradita: gli spettatori al derby restano 5000

Il Lione voleva aumentare la capienza del Groupama Stadium per il derby contro il Saint-Etienne, in programma venerdì (21:00), ma il club del Rodano molto probabilmente dovrà accontentarsi della capienza di 5.000 persone stabilita dal governo.

Il Lione perde un'altra battaglia. Mentre il club voleva accogliere più di 5.000 spettatori per il derby contro il Saint-Etienne, questo venerdì alle 21, l'indicatore non verrà aumentato per il 124esimo derby. Il motivo? I tempi della decisione del Consiglio costituzionale, dopo che una sessantina di deputati di tutte le parti politiche hanno contestato il passaggio della tessera vaccinale dalla tessera sanitaria in vigore. Il Consiglio costituzionale ha indicato questa mattina che prenderà la sua decisione venerdì. Poiché la partita tra Lione e Saint-Etienne è prevista per la serata delle 21, sembra difficile che ciò possa consentire alle autorità di autorizzare immediatamente (ammesso che la decisione sia positiva) la proposta del Lione di "dividere" lo stadio in cinque diversi settori, separando ogni tribuna con 5.000 tifosi ciascuna.

Questa era anche l'organizzazione proposta (e bocciata) dalla prima partita dell'anno contro il PSG del 9 gennaio. Ma la dirigenza del Lione sperava di aumentare la capienza, per il secondo incontro di inizio 2022, che avrebbe dovuto fare il pieno per la seconda volta in 15 giorni. Forte del successo "sanitario" di Lione-PSG , dove solo i box etichettati catering avevano accolto i tifosi che avevano potuto seguire la partita dopo aver cenato, il Lione aveva messo insieme una scheda, con foto di supporto, di tutto quello che era stato fatto (distribuzione delle mascherine FFP2, chiusura dei bar, ripetuti richiami da parte degli steward ai tifosi di indossare la mascherina permanentemente). A questo punto, nonostante tutto questo la capienza di 5.000 persone dovrebbe essere distribuita in modo diverso: dove la grande maggioranza era stata assegnata ai tifosi di box, ci dovrebbe essere parità tra "VIP" e sostenitori del pubblico in generale con un sorteggio tra i 25.000 abbonati che erano stati intervistati via e-mail sulla loro disponibilità e disponibilità a questo incontro. L'ultimo derby faccia a faccia a Lione risale al 1 marzo 2020, poco prima del lockdown e aveva attirato 52.722 spettatori. C'erano anche 58.069 persone per il derby del febbraio 2018.