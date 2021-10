Lite in famiglia dopo il derby di Atene: ultras Olympiacos al club “Ci avete insultati in pubblico!”

L'Olympiacos aveva criticato l'esplosione di fuochi e di fumi prima del derby ateniese contro il Panathinaikos. La dura risposta degli ultras biancorossi.

La nota di risposta dei tifosi, del gruppo Gate 7 dell'Olympiacos in dettaglio: "Siamo obbligati a difendere la realtà e noi stessi dopo il goffo annuncio dell'Olympiacos dell'altro ieri. Non è possibile incolpare i tifosi in misura assoluta per un cattivo risultato. Cercare la responsabilità nei tifosi non correggerà nessun errore, sono loro che perdono punti con le squadre più piccole. Se l'Olympiacos voleva criticarci per qualche comportamento, doveva farlo individualmente e non a caldo e in pubblico! Tali annunci fanno solo male…. GATE 7 è si è sempre schierato contro tutti per sostenere la gestione della squadra, tanto da essere accusato dagli avversari di un sostegno irragionevole ai presidenti dell'Olympiacos. Tuttavia, non accettiamo da nessuno di insultarci in alcun modo, soprattutto per un incidente, che non è stato fatto intenzionalmente ed è giustificato dalla grande voglia dei nostri tifosi di vedere la squadra in un derby contro il Panathinaikos dopo tante partite senza la presenza di spettatori".