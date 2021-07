Lituania, manca la maglietta di ricambio: e il Mister è costretto a sostituire il suo calciatore!

Ángel Lezama, venezuelano del Riteriai, costretto alla sostituzione perché in panchina non avevano una maglia per cambiare la sua strappata in un contrasto con un giocatore del Sūduva. È successo nello stadio di Lituania-Italia del 31 marzo...

Davide Capano

C’è del marcio in Danimarca, ma forse pure in Lituania. Sì, perché fa decisamente scalpore la storia vissuta da Ángel Lezama del Riteriai. Il calciatore venezuelano è stato sostituito al 53esimo minuto della sfida di A lyga (massimo campionato lituano) contro il Sūduva… Il motivo? La sua squadra non aveva magliette di ricambio!

Come riporta la pagina Facebook “Calcio Sovietico”, infatti, in un contrasto di gioco il 23enne ha infatti strappato la sua maglia e in panchina non ne avevano altre. Dopo averlo tenuto fuori per sette minuti alla ricerca di una nuova, l’allenatore dei gialloblu ha dovuto sostituirlo. Nel primo tempo Ángel aveva fallito anche un calcio di rigore.

Cambiare uno dei migliori giocatori perché non hai un’altra maglia di questi tempi è davvero incredibile. Una beffa doppia per il team di casa visto che gli avversari ne hanno subito approfittato per segnare e portarsi in vantaggio, proprio nel periodo di tempo in cui Lezama era in attesa di una benedetta maglietta a bordo campo.

Alla fine, poi, il Riteriai è riuscito a pareggiare.

Dopo questo episodio in terra lituana si attrezzeranno a dovere, per evitare situazioni così insolite.