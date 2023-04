Liverpool-Arsenal: gomitata del guardalinee a Robertson

Il 30esimo turno di Premier League si chiude con il big-match tra Liverpool e Arsenal. La capolista scivola ad Anfield Road, con i padroni di casa che acciuffano il pareggio in rimonta.

I Gunners si illudono portandosi in vantaggio per 2-0 ma l’onda rossa del Liverpool avanza a grandi falcate verso l’area avversaria e pareggia la contesa proprio nel finale. Tra le emozioni si registra anche un rigore gettato alle ortiche da Momo Salah e una serie di parate strepitose del portiere dei londoners, Ramsdale, che tiene in vita l’Arsenal.