Liverpool, il ritorno di Luis Diaz: la moglie “Ammirazione e orgoglio, avanti campione”

Luis Diaz ha fatto il suo tanto atteso ritorno in campo lunedì sera, sostituendo Mohamed Salah per gli ultimi 10 minuti della vittoria per 6-1 del Liverpool in casa del Leeds.

Dopo la partita, Ponce ha condiviso un video che documenta il recupero di Diaz sulla sua storia su Instagram, insieme a un messaggio emotivo di supporto. Ha espresso immensa ammirazione e orgoglio per suo marito e ha confermato che tutti i sacrifici e i momenti difficili durante la sua guarigione valevano ogni secondo. Lo stesso Diaz ha espresso la sua felicità per essere tornato in un post su Instagram, mentre Jurgen Klopp ha ammesso di aver sentito la sua "mancanza per così tanto tempo". È probabile che Diaz aumenti i suoi minuti nelle prossime settimane, con la possibilità di un inizio dal primo minuto il mese prossimo, dato che il Liverpool affronterà altre otto partite in questa stagione. Sua moglie senza dubbio farà il tifo per lui di nuovo quando il Nottingham Forest visiterà Anfield sabato.