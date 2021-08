Liverpool, Jordan Henderson va o resta? Quella maglia lanciata verso i tifosi ad Anfield…

Ancora incerto dopo la sconfitta nella finale di Wembley e una estate piena di voci, il futuro di Jordan Henderson...

Il Liverpool ha concluso il suo programma estivo con una bella vittoria casalinga, arrivata anche grazie ad una doppietta di Roberto Firmino nel 3-1 sull'Osasuna ad Anfield. A fine gara, Jordan Henderson ha applaudito i tifosi, regalando la sua maglia a un giovane tifoso in tribuna principale.

Resta solo da chiarire se quello di Jordan Henderson fosse un saluto ai tifosi dei Reds viste le voci di mercato che lo vorrebbero a Barcellona, al Tottenham o alla Juventus, oppure un gesto distensivo in un momento di buon umore. Dopo la finale dell'Euro persa contro gli azzurri, tutti i tabloid inglesi hanno descritto per settimane il giocatore come prossimo a lasciare il Liverpool.