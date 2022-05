Lo Schalke torna su: con il Borussia Dortmund sarà di nuovo Revierderby

Un anno in Seconda divisione e adesso il ritorno. A Dortmund la prossima stagione sarà di nuovo derby della Ruhr in Bundesliga...

Un anno fa a Dortmund festeggiavano con i fuochi d'artificio la retrocessione dei rivali dello Schalke 04. Ma la prossima stagione il derby della Ruhr tornerà in Bundesliga.

Lo Schalke 04 infatti torna in Bundesliga dopo un solo anno in 2. Liga: il 3-2 in rimonta sul St. Pauli vale la certezza aritmetica della promozione con un turno d'anticipo.